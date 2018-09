Afgewezen asielzoeker in hele EU gesignaleerd

De Schengenlanden gaan binnenkort waarschijnlijk geweigerde vluchtelingen centraal registreren. Ⓒ Foto EPA

BRUSSEL - Uitgeprocedeerde asielzoekers staan straks standaard gerapporteerd in het Schengen Informatie Systeem (SIS). Nu weten Europese landen het niet van elkaar, als zich een asielzoeker meldt die is afgewezen in een ander land - en eigenlijk de Europese Unie - moet verlaten.