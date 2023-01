Omtzigt doet niet mee aan Provinciale Statenverkiezingen

De voormalige CDA’er sluit niet uit dat hij op een later moment wel een eigen partij start. „Ik heb me niet ingeschreven voor de Statenverkiezingen. Voor deze verkiezingen ga ik dat niet doen. Op dit moment werk ik als Kamerlid aan concrete plannen voor beter bestuur en bestaanszekerheid in Nederland. Daar focus ik me op.”

Omtzigt brak in 2021 met het CDA. Het stemmenkanon keerde de partij de rug toe nadat er een memo van zijn hand uitlekte, bedoeld voor een commissie die de mislukte lijsttrekkersverkiezing van de partij onder de loep moest nemen. In de memo nam Omtzigt geen blad voor de mond. Hij deed uit de doeken hoe partijgenoten hem bejegenden. Hij werd ’eikel’ en ’teringhond’ genoemd.

Het uitlekken van de memo bemoeilijkt zijn functioneren in het CDA, laat Omtzigt weten. Hij zegt zijn lidmaatschap op en wordt onafhankelijk Kamerlid.

Hugo de Jonge

Tussen Omtzigt en de CDA-top liep het al langer stroef. Hij deed in de zomer van 2020 een poging om CDA-lijsttrekker te worden. In een verkiezing nam hij het op tegen Hugo de Jonge en Mona Keijzer. De verkiezing loopt allerminst soepel. Technische gebreken komen aan het licht waardoor de stemming opnieuw moet. De schijn blijft bij sommigen hangen dat de lijsttrekkersstrijd niet helemaal eerlijk is verlopen.

Hugo de Jonge trekt uiteindelijk aan het langste eind. Met hem aan kop gaat het CDA de verkiezingen in. Als er na de stembusgang wordt geformeerd, komt aan het daglicht dat geprobeerd is om Omtzigt, die bij sommige partijen te boek staat als lastig, weg te promoveren. Dat gebeurt als verkenner Kajsa Ollongren per ongeluk papieren laat zien waarop staat dat er tijdens de formatiegesprekken is gepraat over een ’functie elders’ voor Omtzigt. Het kost premier Rutte bijna de kop. Na aanvankelijk stellig beweerd te hebben dat hij er niks mee van doen heeft komt aan het daglicht dat het wel degelijk de VVD-voorman was die dit ter berde heeft gebracht. Een Kamermeerderheid houdt hem tijdens een marathondebat uiteindelijk toch in het zadel.

Enquêtecommissie

Omtzigt neemt als onafhankelijk Kamerlid onder andere deel aan de parlementaire enquêtecommissie die het coronabeleid van het kabinet onderzoekt. Hij gooide eerder als Kamerlid hoge ogen door zich vast te bijten in dossiers, zoals de toeslagenaffaire en het nieuwe pensioenstelsel. Dat talent is tegelijkertijd zijn achilleshiel. Tijdig rust nemen, vindt hij lastig. Al een paar keer nam hij gas terug met klachten van overspannenheid.

De Statenverkiezingen zijn op 15 maart aanstaande. Partijen die eraan mee willen doen moeten uiterlijk op 30 januari hun kandidatenlijsten inleveren. Aan de hand van de Statenverkiezingen wordt de samenstelling van de Eerste Kamer bepaald.