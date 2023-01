Meer mensen hebben zich laten vaccineren tegen corona

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weet niet waardoor de stijging komt. Het zou kunnen dat mensen zich zorgen maken over de coronagolf in China. Een andere mogelijkheid is dat het inmiddels drie maanden geleden is dat mensen corona hebben gehad, en dat ze daardoor nu wel de prik kunnen krijgen. Ook zou het kunnen dat mensen door de kerstvakantie tijd hebben om zich te laten inenten.

Iedereen van 12 jaar en ouder die de eerste inenting(en) tegen het coronavirus heeft gehad, kan de herhaalprik krijgen. In totaal hebben nu iets meer dan 4 miljoen mensen die oppepprik ontvangen. Dat is bijna een derde van alle mensen die voor de inenting in aanmerking komen. De vaccinatiegraad is het hoogst onder mensen van 60 jaar en ouder.