Jongeman verongelukt op grasmaaier landgoed Anna Paulowna

De jongen, zijn exacte leeftijd is niet bekendgemaakt, zou op een zitmaaier hebben gezeten toen het gruwelijk misging. De machine klapte om en de bewuste medewerker wist bij die val niet onder het gevaarte vandaan te komen. Het personeel is aangeslagen over de plotse dood van hun collega. „Medewerkers zijn erg aangedaan en kunnen daardoor terneergeslagen overkomen”, meldt het landgoed op een bordje. Het park is wel gewoon open vandaag.

Volgens het Noordhollands Dagblad gebeurde het ongeval bij de villa op het landgoed, maar de politie kan dat niet bevestigen. Het landgoed ligt tussen Anna Paulowna en Van Ewijcksluis in Noord-Holland. Er is een dierenpark en ook de Stichting Leeuw is er gevestigd.

De politie doet onderzoek naar de toedracht.