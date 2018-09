Zeeleeuwen liggen wakker nieuwe feestzaal Artis

Twee maanden geleden meldde Artis dat de zaal naast het zeeleeuwenverblijf kan worden omgetoverd tot een plek waar diners, presentaties en feesten plaatsvinden, waarbij het licht de indruk wekt dat je – net als de zeeleeuwen – onder water bent.

Van Lammeren noemt het bizar dat belastinggeld is uitgegeven aan het aanleggen van een feestzaal voor 250 man. „In plaats van het verblijf te vergroten en te investeren in dierenwelzijn, heeft Artis een nieuw verblijf gemaakt om lichtshows met een clubuitstraling te organiseren. De zeeleeuwen hebben niet eens meer een plek waar ze zich terug kunnen trekken. Zij we helemaal gek geworden in Amsterdam?”

Daarmee is wat de Partij voor de Dieren de kous niet af. Van Lammeren noemt het zeeleeuwenverblijf ’schandalig ondiep’. „Zeeleeuwen kunnen meer dan zestig meter duiken, maar voor de zeeleeuwen in Artis is duiken niet mogelijk.” De voorman hoopt dat er in de toekomst meer dierenwelzijnseisen bij de subsidie van Artis zitten. Vorig jaar kreeg Artis een subsidie van 6 miljoen euro.

Directeur Rembrandt Sutorius van de Amsterdamse dierentuin vindt het maar verkiezingsretoriek. „Het is jammer dat het via de media wordt gespeeld. We creëren geen feestzaal bij Artis. We moesten lekkages verhelpen en we willen de educatieve functie van de dierentuin terugbrengen. In de ruimte naast het zeeleeuwenverblijf kunnen lezingen en diners worden gehouden. Daarmee genereren we inkomsten. Die hebben we nodig omdat we minder subsidie krijgen. Het licht dat gebruikt wordt is volgens ons absoluut geen probleem voor de dieren. Volgend jaar gaan we kijken hoe we het zeeleeuwenverblijf kunnen uitbreiden. We willen het groter maken en wellicht dieper. Als ze goede ideeën daarover hebben, nodig ik de Partij voor de Dieren graag uit om suggesties te doen, want wat dierenwelzijn betreft hebben we dezelfde belangen.”