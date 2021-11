’Gezegende’ Beatrix bezoekt haar geliefde Curaçao

Eind vorige eeuw bezocht Beatrix het eiland om de slachtoffers van orkaan Lenny te steunen. Bij het bezoek kreeg ze een flinke plens zeewater over zich heen, wat resulteerde in een beroemde foto van de toen 61-jarige Beatrix waarop haar kapsel volledig uit model raakte. Curaçaoënaars besloten dat Beatrix vanaf toen „gezegend” was. De prinses bezocht het eiland daarna nog meerdere malen.

Voor veel bewoners van Curaçao, maar ook voor die van Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius, blijft Beatrix dan ook „onze koningin.” De prinses heeft zo lang lief en leed gedeeld met de inwoners van de voormalige Antillen dat ze die bijzondere plek in de harten niet is kwijtgeraakt en dat waarschijnlijk niet snel zal doen.

Koraal

De prinses heeft dit najaar een enorm drukke Curaçao-reis. Ze heeft slechts drie volle dagen, maar de planning is uitgebreid. Het bezoek staat vooral in het teken van natuurbehoud en de effecten van de coronapandemie. Ze volgt onder meer een natuurles aan schoolkinderen, ze is aanwezig bij het uitzetten van een flamingo die hersteld is na verblijf in een dierenkliniek en ze krijgt uitleg over het kweken van koraallarven. De beestjes kunnen de groei van nieuw koraal stimuleren. Ook opent de prinses een onderwaterpark en bezoekt ze in Willemstad een mangrovepark dat wordt aangelegd.

Ook praat Beatrix met zorgprofessionals, ouders, een pleeggezin en de kinderen zelf over het belang van deze opvangmogelijkheid. Aansluitend bezoekt ze een wijkvoedselbos, dat buurtbewoners die het door de coronacrisis zwaar hebben van voedsel voorziet. Daar staan bomen en planten die de buurtbewoners zelf verzorgen en gebruiken als aanvulling op hun voeding. Tegen het einde van haar trip bezoekt Beatrix stichting Aliansa. Die organisatie zet zich in voor de opvang van vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld.