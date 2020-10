Willem Engel en andere virusactievoerders opgepakt op Plein Den Haag

Tientallen mensen hadden zich zaterdagavond opnieuw op het Plein voor de Tweede Kamer verzameld uit protest tegen de spoedwet. De mobiele eenheid stond met meerdere eenheden paraat. Het Plein moest tot twee keer toe schoon worden geveegd. Beelden van de aanhouding van Willem Engel waren deels op sociale media te zien. Ook veel anderen filmden het protest en de agenten.

De pakweg honderd demonstranten werden door agenten aangesproken en verzocht het gebied te verlaten. Volgens een politiewoordvoerster is de demonstratie niet aangekondigd, bevestigt ze tegen De Telegraaf. Daarom werd al vrij snel ingegrepen.

Op beelden is te zien dat actieleider Willem Engel en anderen tegenover meerdere agenten kwamen te staan. „Steeds meer demonstranten gingen zich met het gesprek bemoeien”, meldt een aanwezige fotograaf. De politie heeft het plein schoongeveegd en de demonstranten gingen in verschillende richtingen uiteen. Later kwamen ze weer terug en ging de politie over tot arrestaties.

Willem Engel en andere actievoerders in een verhit gesprek met agenten. Ze worden gevraagd het Plein te verlaten. Ⓒ VRpress

Actievoerder Engel riep eerder deze week op om zaterdag en de komende dagen naar het Plein te komen om te protesteren tegen de zogenoemde coronaspoedwet, die een wettelijke grondslag moet bieden voor de coronamaatregelen in Nederland. Afgelopen week werden meerdere van dit soort demonstraties ontbonden. Donderdag werden daarbij tachtig mensen opgepakt.

