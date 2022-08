Utrecht wil life-coaches inhuren om bankzitters aan het werk te krijgen

Premium Binnenland

’Waarom sluiten we mensen op in zo’n troosteloos oord?’

Teun Toebes ging als 21-jarige student in een verpleeghuis wonen. Het ’totalitaire regime’ waartoe we mensen met dementie op een gesloten afdeling veroordelen, beschreef hij in een boek dat een bestseller werd. Inmiddels is hij verhuisd naar een ander verpleeghuis, van waaruit hij zijn missie voortz...