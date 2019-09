Boris Johnson lijdt nederlaag

Het parlement nam dinsdagavond het heft in handen en wil de regering de komende dagen dwingen akkoord te gaan met een verlenging van de Brexit-onderhandelingen tot eind januari.

Het was toch al een moeizame dag voor de Britse regering. Toen het parlement voor het eerst bijeenkwam sinds de zomervakantie werd duidelijk dat de de regering haar meerderheid in het parlement was kwijtgeraakt. De Conservatieve parlementariër Phillip Lee bleek te zijn overgestapt naar de Liberaal Democraten.

Daarmee worden nieuwe verkiezingen onvermijdelijk. Premier Boris Johnson heeft immers duidelijk gemaakt dat hij onder geen enkele omstandigheid om uitstel zal vragen. Hij heeft echter niet langer de bevoegdheid om simpelweg verkiezingen uit te schrijven.

Hij heeft een meerderheid van twee derde van het Lagerhuis nodig. Deze zal hij naar verwachting pas krijgen nadat het parlement het gewenste uitstel heeft verkregen. De Labour partij maakte duidelijk dat ze niet voor verkiezingen zullen stemmen voordat het door hen gewenste uitstel is gerealiseerd.

De spierballentaal van Johnson blijkt de afgelopen dagen niet het gewenste effect te hebben gehad. Hij dreigde partijgenoten die zich verzetten tegen een Brexit zonder bijeenkomst uit de Conservatieve fractie te stoten.

Hij wil het ook onmogelijk voor hen maken om, als Conservatief, deel te nemen aan komende verkiezingen. Dit zorgt voor nieuwe onenigheid in de partij. Tal van Conservatieven, inclusief premier Johnson zelf, hebben de afgelopen maanden immers tegen regeringsvoorstellen gestemd.

De emoties liepen ook in dit Brexit-debat weer hoog op. Een deel van de woede richtte zich op de nieuwe Conservatieve fractieleider – Leider van het Huis – Jacob Rees-Mogg. Deze volgde een groot deel van het debat languit liggend op regeringsbankjes. ‘Ga rechtop zitten’, schreeuwden partijgenoten en oppositieleden hem toe. Met tegenzin ging Rees-Mogg tegen het einde van het debat akkoord.

Vanaf woensdag wordt gestemd over een wetsvoorstel waarbij precies wordt voorgeschreven wat de regering de komende weken te doen staat. Daarbij wordt duidelijk gemaakt dat de regering tot medio oktober de tijd heeft om een overeenkomst over het vertrek uit de EU te bereiken.

Indien dit niet het geval is zal premier Johnson een tot de laatste letter uitgeschreven voorstel om uitstel tot eind januari moeten aanvragen. Als de EU een andere termijn voorstelt krijgt premier Johnson twee dagen de tijd om akkoord te gaan.

Het is bedoeld om de ruimte voor de regering om te manoeuvreren tot een minimum te beperken. Het wetsvoorstel zal vandaag worden behandeld door het Lagerhuis. Daarna rijgt het Hogerhuis de gelegenheid om het voorstel te wegen. Het Lagerhuis zal echter voor het opschorten van de zittingen volgende week de gelegenheid krijgen om het voorstel af te handelen.