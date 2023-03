Tiktokster (30) sterft na maandenlange klachten over hoofdpijn

Jehane Thomas uit Doncaster was met haar video’s met tips over opvoeden, huiswerk, en shoppen een bekende Tiktok-ster. Op het sociale kanaal had ze zo’n 56.000 volgers. De laatste maanden klaagde Thomas vaak over aanhoudende migraine. Dit was volgens haar het gevolg van een oogzenuwontsteking. Toch kwam haar dood geheel onverwacht voor vrienden en familie.

Een week geleden schreef Thomas in een bericht op Instagram nog dat ze thuis kwam na een ziekenhuisopname. „Ik ben zes dagen opgenomen in het ziekenhuis en ik ben eindelijk thuis bij mijn jongens. Het was een hele uitdagende week, niet alleen fysiek maar ook mentaal. Ik heb deze twee zo erg gemist.” Toch is het na haar thuiskomst dus slechter gegaan met Thomas. Ze laat twee zonen achter: Isaac (3) en Elijah (1).