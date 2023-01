Masturberen gaat mis: jongen (12) in ziekenhuis na stoppen van thermometer in penis

Ruim negen uur lang liep het kind rond met de thermometer in zijn jonge lijf, volgens DailyMail was de pijn ondraaglijk en werd hij uiteindelijk met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Op röntgenfoto's werd zichtbaar dat de jongen de thermometer zo diep in zijn urinebuis had gestoken, dat deze in zijn blaas was beland. De artsen durfden het apparaat er niet uit te trekken, uit angst om organen te beschadigen. De thermometer werd daarom operatief verwijderd.

De jongen gaf tegenover de artsen toe dat hij de thermometer had ingebracht voor seksueel genot, schrijft DailyMail.