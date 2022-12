Postbode in VS tijdens ronde doodgeschoten, 50.000 dollar voor gouden tip

Er is nog geen verdachte in beeld voor de moord op de 44-jarige Aundre Cross, vader van vier kinderen. De politie vermoedt wel dat de gewapende dader of daders zijn ontkomen in een zilveren Audi Q5 SUV met geblindeerde ramen. Ook de FBI is inmiddels ingeschakeld.

De politie verspreidde een poster met een oproep voor tips. Ⓒ milwaukee police department

Cross was al 18 jaar in dienst. Hij werd geraakt door een kogel, nog onduidelijk is hoe of waarom, en overleed ter plaatse.

„De dood van een postbeambte in Milwaukee is alarmerend”, reageerde burgemeester Cavalier Johnson in een verklaring. „Mijn gedachten zijn bij de familie en collega’s van het slachtoffer. De postbeambte bij deze moord was een ambtenaar, wat deze misdaad nog verontrustender maakt. De criminelen die verantwoordelijk zijn voor dood en verderf in onze stad moeten ter verantwoording worden geroepen.”