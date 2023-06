Premium Het beste van De Telegraaf

Luis in de pels Twitter-cabaretier Sander van Dam jaagt ’deugers’ op de kast

Door Wierd Duk Kopieer naar clipboard

’Bacardi-tokkie’ Sander van Dam: „Vooral linkse mensen wanen zich graag moreel superieur.” Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

UITHOORN - Hij is de schrik van ’deugend’ Twitter. Sander van Dam verzamelt tweets, waarin twitteraars anderen de les lezen: over ’onfatsoenlijk’ taalgebruik, over de vermeende dreiging van ’domrechts’, over de verwerpelijkheid van veelvliegen en nog veel meer. Van Dam confronteert zijn slachtoffers in zogenoemde ’vierluikjes’ met hun eigen, inconsequente gedrag. De leukste honderd luikjes zijn nu gebundeld. „Mensen hebben te weinig zelfspot.”