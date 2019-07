Teen kwijt na aanval piranha's bij toeristenstrandje

Zaterdag een week geleden was de eerste melding van het binnenlandse recreatie-oord. Dwight Sabaja werd aangevallen door de roofvis en raakte een flink deel van een teen kwijt. Het hevig bloedende slachtoffer moest in een medische post en later in het Academisch Ziekenhuis worden geholpen.

Op zondag werden een vrouw en twee kleine kinderen aangevallen, zo schrijft De Ware Tijd. De vrouw en een van de kinderen raakten een teen kwijt. Het andere slachtoffertje had alleen een beet in haar voet.

Er zijn de afgelopen tijd meldingen van agressieve vissen bij White Beach, Ayo en plantage Carolina.

Tien jaar geleden waren er ook al meldingen van aanvallen bij White Beach. Toen was onder meer een Nederlandse toerist slachtoffer.

Het in 2004 aangelegde White Beach, dat drie kwartier van Paramaribo ligt, aan de Suriname rivier en is een attractie voor vakantiegangers. Normaal is het zwemgedeelte afgeschermd met netten tegen piranha’s. In 2009 bleek dat daar scheuren in zaten, aldus Waterkant. Of daar nu sprake van is, is nog niet duidelijk.