Brabantse coronapatiënten komen aan in Groningen

Ziekenhuizen zoals het Amphia in Breda en het Bernhoven in Uden sloegen eerder op de dag alarm en doen een beroep op andere ziekenhuizen om patiënten over te nemen. Kort na die noodoproep liet het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) weten vrijdag en zaterdag 10 patiënten uit de ziekenhuizen in Noord-Brabant over te nemen. Zij komen op één afdeling te liggen.

De verplaatsing van de patiënten vanuit ziekenhuizen in Noord-Brabant wordt landelijk gecoördineerd, onder andere door de hulp van medewerkers van het ministerie van Defensie. Ank Bijleveld van Defensie bevestigt vrijdagavond: „Vanaf morgen gaan onze logistieke planners Brabant ondersteunen bij de verdeling.” Ook helpen ze bij de planning en het transport.

Verhuizingen al begonnen

Landelijke coördinatie is nodig nu ziekenhuizen in Noord-Brabant hebben aangegeven het te druk te hebben en graag willen dat patiënten worden overgenomen door andere ziekenhuizen. In de afgelopen dagen zijn er al zestig patiënten verplaatst, zei een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) vrijdagavond.

De landelijke aanpak is nodig omdat de individuele ziekenhuizen veel tijd kwijt zijn zelf uit te zoeken welk ziekenhuis welke patiënt kan overnemen. „Daarmee kunnen wij ze helpen”, aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, die zegt dat er vanaf dit weekend „een dagelijkse uitvraag” komt naar capaciteit zodat patiënten verdeeld kunnen worden over het land.

Bij actualiteitenrubriek Nieuwsuur zei Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), dat andere ziekenhuizen welwillend zijn om patiënten over te nemen. Momenteel liggen er 281 mensen op de intensive care, tegen 96 mensen op maandag.

