Coronabesmettingen op nog vier nertsenbedrijven

Twee van de bedrijven waar nieuwe besmettingen zijn gevonden, zijn gevestigd in Landhorst, een in Volkel en een in Castenray. Hoe het virus op de nertsenhouderijen terecht is gekomen, is niet bekend. De inspectiedienst NVWA onderzoekt dat nog en heeft daarnaast contact met de GGD over het mogelijk testen van medewerkers.

Verspreiding

Afgelopen weekeinde zijn de eerste nertsenhouderijen waar corona heerst geruimd. Het kabinet besloot daartoe omdat de dieren het virus ook op mensen kunnen overdragen. Zeker twee nertsenverzorgers zijn vrijwel zeker aangestoken door zieke dieren. Daarmee vormen nertsen een risico voor verdere verspreiding bij mensen.

"De NVWA geeft aan dat de ruimingen goed verlopen en zorgvuldig met de dieren wordt omgegaan", schrijven de bewindslieden. "De samenwerking met het personeel van de bedrijven is goed." Dagelijks kunnen twee tot drie bedrijven geruimd worden.

De Tweede Kamer debatteert woensdag over de aanpak van de coronabesmettingen in de nertsenhouderij.