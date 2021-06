Zeekanoërs Texel redden uitgeputte zeehondenpup

„Toen ik richting de zeehond voer, kwam hij naar mij toe zwemmen. Ik kon hem zo uit het water scheppen. Hans heeft mij aan de zijkant gestabiliseerd, zodat ik de pup aan de andere kant kon pakken en op mijn spatzeil leggen”, vertelt zeekanoër Karien Blankenburgh.

Het was niet de eerste keer dat ze een zeehondje in haar handen had. Blankenburgh heeft in het verleden namelijk bij zeehondenopvang Ecomare gewerkt. Nadat ze de zeehond in haar kano had gelegd belde ze met haar oude werkgever om te bespreken wat er met de pup moest gebeuren. Er werd besloten om het dier naar de kust te brengen, waar ze op dat moment zo’n vier kilometer van verwijderd waren.

Ⓒ Ecomare

Gedurende deze tocht viel het dier in een diepe slaap. De dierenverzorger van Ecomare merkte direct dat de zeehond hulp nodig had. De pup was mager, had een bebloede bek en was doodop. Hierom werd hij snel naar de zeehondenopvang overgebracht.

Goed gehandeld

Ecomare laat op haar website weten dat Blankenburgh en haar kano compaan Hans van Garderen goed gehandeld hebben. „Karien en Hans hebben de situatie eerst intensief beoordeeld en alle mogelijke voor- en nadelen zorgvuldig overwogen. Bovendien hebben ze overlegd met de dierverzorger van Ecomare voor ze hem daadwerkelijk meenamen. Niemand wil een pup onnodig uit de natuur halen, tenslotte. In principe is het advies altijd: blijf op ruime afstand van een pup en bel, als je denkt dat er reden is tot zorg, met het betreffende opvangcentrum.”