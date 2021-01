Code rood en -35 graden in Spanje, ergste komt nog

In Vega de Liordes, ongeveer 400 kilometer ten noorden van Madrid, werd een temperatuur van -35,8 graden gemeten, meldt het regionale meteorologische instituut Noromet. Niet eerder werd het zo koud in Spanje.

Het ongewoon koude weer wordt veroorzaakt door storm Filomena, die behalve extreem lage temperaturen ook aanhoudende regen, zware stormen, hoge golven en sneeuw met zich meebrengt. Zo werd de hoofdstad Madrid donderdag bedekt onder een laag sneeuw en ook in het noorden en midden van het land sneeuwde het urenlang.

’Tot 40 centimeter sneeuw’

Ook het Nederlandse weerbureau Weeronline houdt de unieke situatie in Spanje in de gaten. De komende 24 uur wordt nog eens 20 centimeter sneeuw verwacht op veel plekken in het midden van het land, lokaal zelfs tot 40 centimeter. Code rood is van kracht.

„Doordat het in de bergachtige gebieden tijdelijk flink kan waaien is bovendien kans op sneeuwduinen”, meldt Jaco van Wezel van Weeronline. Ook in Madrid gaat het sneeuwen.

De informele wijk Canada Real aan de rand van Madrid, waar mensen al 4 maanden geen stroom hebben, is hard geraakt door het winterweer. Ⓒ Hollandse Hoogte / Zuma Press

In het noorden valt vermoedelijk niets, in het zuiden veel regen. Daar geldt code oranje. „In sommige regio’s zal vandaag 70-100 mm regen vallen en daarbij is de kans op overlast aanzienlijk”, aldus Van Wezel.

Wit of nat weekend

Volgens meteorologen zal het winterweer in ieder geval tot en met zondag aanhouden.