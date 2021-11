BMW die al jaren bij garage staat moet alsnog gemaakt worden

Het conflict speelt al sinds februari 2019. Toen werd de BMW van de Amsterdamse eigenaresse opgehaald door de garage voor reparatie. Die auto staat daar nog steeds. De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland bepaalt dat de garagehouder de auto nu binnen twee weken alsnog moet repareren.

Ondanks vele telefoontjes kwam het niet tot een oplossing. „In het begin gaf ik hem nog het voordeel van de twijfel, maar ik geloof er niet meer in dat hij vrijwillig de auto gerepareerd teruggeeft”, zei de Amsterdamse eerder tegen de kortgedingrechter.

Er waren diverse reparaties nodig. De garagehouder kreeg enkele maanden de tijd, maar liet niets meer van zich horen. Afgelopen voorjaar heeft de vrouw de man in gebreke gesteld. Daarna is er nog een mailwisseling geweest tussen beide partijen, maar dat leidde niet tot reparatie van de auto. De vrouw wil via de rechter de man dwingen om de auto alsnog, binnen twee weken, te repareren. Ook eist zij dat ze binnen enkele dagen een update over de huidige staat van de auto krijgt en wat er nog aan gesleuteld moet worden. De wagen kampte aanvankelijk met remproblemen.

Hoewel de garagehouder wist van de zitting is hij niet in de rechtbank verschenen. De voorzieningenrechter stelt de vrouw in het gelijk. „De garagehouder moet binnen twee weken de auto repareren en zonder schade afleveren aan de vrouw. Daarnaast moet hij de eigenaresse van de BMW binnen twee dagen informeren over de huidige staat van de auto en haar een goede schriftelijke specificatie met onderbouwing van de reparatiekosten toesturen”, aldus de rechtbank.