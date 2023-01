Kuipers vraagt OMT om spoedadvies over reizigers uit China

Volgens Kuipers is er in China sprake van een ’zorgelijke epidemiologische situatie’. Daarom wordt in Europees verband gepleit voor strengere regels voor reizigers uit China. Naast het dragen van mondkapjes en het testen van rioolwater (ook in vliegtuigen zelf) wordt aangeraden om verplicht te testen, zodat alleen reizigers met een negatief testbewijs op luchthavens kunnen aankomen.

Maar voor die laatste maatregel ontbreekt in Nederland een wettelijke basis, meldt Kuipers. Zijn Wet publieke gezondheid is wel door de Tweede Kamer, maar niet door de Eerste Kamer behandeld. Daarom verzoekt Kuipers om de wet met spoed te behandelen in de senaat. De senatoren worden gevraagd komende week terug te komen van reces, maar onduidelijk is nog of dat ook gebeurt. Volgens een zegsman van Kuipers worden er al wel mondkapjes gedragen door reizigers van en naar China en worden de rioolwateranalyses op Schiphol eveneens al uitgevoerd.

Daarnaast vraagt Kuipers aan het Outbreak Manament Team een spoedadvies voor eventuele extra maatregelen. De uitkomst van dat advies wordt vrijdag al verwacht.

Naar aanleiding van de corona-uitbraak in China besloten andere Europese landen negatieve testbewijzen al wel te verplichten. Dat geldt bijvoorbeeld voor reizigers uit China die naar Italië, Spanje en Frankrijk vliegen. Duitsland, België, Zweden en Oostenrijk kondigden die plicht ook al af. Ook buiten de EU hebben landen dergelijke maatregelen genomen.