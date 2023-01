Politie zoekt met meerdere auto’s en een helikopter naar vermiste hond Teddy

Al dagenlang is eigenaar Peggy op zoek naar de weggerende Teddy en vandaag zag ze het hondje opeens in de berm van de A9. Ondanks dat ze heel voorzichtig naar het hondje toeging, was het beestje doodsbang. Teddy nam opnieuw de benen, maar werd al snel gespot door de politie. Maar ondanks de inzet van meerdere politiewagens én een helikopter, blijft Teddy vooralsnog spoorloos. De verbindingsweg bij knooppunt Holendrecht was vanwege de zoektocht korte tijd afgesloten.

Zowel eigenaar Peggy als de politie roepen mensen op om het hondje niet zomaar te benaderen, maar om melding te maken.