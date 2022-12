Premium Het beste van De Telegraaf

Tweedehandsjes zijn niet aan te slepen Prijs schaarse kleine auto’s explodeert: 24,3% hoger dan vorig jaar

Door het schaarse aanbod van tweed hands auto’s in het A- en B-segment ziet Mike Luijkx van AutoXL in Leiden de prijzende komende tijd eerder stijgen dan dalen. Ⓒ Roel Dijkstra

AMSTERDAM - De occasionmarkt is deze winter oververhit. De omzet in handel en reparatie van personenauto’s lag in het derde kwartaal maar liefst 24,3% hoger dan dezelfde periode vorig jaar, meldde het CBS vorige maand. Een Nederlander betaalt nu gemiddeld zo’n €24.428 voor een tweedehandsje. En omdat dealers steeds moeilijker aan auto’s kunnen komen, lijken de prijzen niet snel te gaan zakken.