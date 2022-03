Hugo de Jonge weigert in te gaan op appjes-gate rondom Sywert van Lienden

De Volkskrant meldde woensdagochtend op basis van vrijgegeven appjes dat De Jonge, die inmiddels de woonportefeuille onder zich heeft, zich actief bemoeide met de inkoop van mondkapjes. Zo valt te lezen dat hij topambtenaar Bas van den Dungen herhaaldelijk aanspoorde om contact op te nemen met Van Lienden. De Jonge drong er bij Van den Dungen op aan contact te leggen met Van Lienden, ondanks dat die al was afgewezen door de centrale inkooporganisatie voor nieuwe medische hulpmiddelen. „Je kunt die Sywert beter inside pissing out hebben dan outside pissing in”, appte De Jonge onder meer naar zijn ondergeschikte.

Volgens de ex-coronaminister werden er in het bericht in de Volkskrant ’suggesties gedaan die niet kloppen’. Oppositiepolitici zijn ondertussen woest en willen dat De Jonge opheldering geeft in de Kamer.

Actief bemoeid

Het pijnpunt voor partijen in de Kamer is dat De Jonge eerder had ontkend dat hij zich actief bemoeid had met de deal.

Op de vraag of De Jonge het debat over zijn eigen appjes gaat voeren met hen, reageert hij vrijdag als door een adder gebeten. „Alles wat ik er over te zeggen had, heb ik woensdag al gedaan.” Ook zijn woordvoerder geeft geen antwoord op de vraag of De Jonge tekst en uitleg gaat geven aan de Kamerleden. „Dat is aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.”

Dat ministerie gaf eerder deze week aan ook te worstelen met de verantwoordelijkheidsvraag. Ministerieel gezien zouden de huidige coronaminster Ernst Kuipers en zijn collega Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) moeten verschijnen in een debat, maar De Jonge zou in conclaaf met zijn collega’s ook de keuze kunnen maken om wel op te komen dagen.

Hoe gaat ophef rond de beruchte mondkapjesdeal aflopen voor minister Hugo de Jonge? Dat bespreekt politiek commentator Wouter de Winther in een nieuwe aflevering van de podcast ’Afhameren’: