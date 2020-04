’Het blijft balanceren op het randje’

Het aantal coronapatiënten op de ic nam vrijdag met 23 af van 1258 naar 1235, zo bleek uit nieuwe cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het was voor de zesde dag op rij dat het aantal ic-patiënten daalde. In een week nam het getal met ongeveer 150 af. Donderdag daalde het aantal al met 21. Tegelijkertijd bleef het aantal Nederlandse coronapatiënten op de Duitse intensive care stabiel op 52.

Voor het eerst verschafte het LCPS ook wat meer duidelijkheid over de opbouw van die cijfers. De laatste paar dagen werden er dagelijks steeds ongeveer 20 coronapatiënten op de intensive care opgenomen, terwijl het dubbele aantal de ic verliet. „Tijdens de piek enkele weken geleden kwam het aantal nieuw opgenomen mensen dagelijks boven de honderd uit”, zegt Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Gezien de positieve cijfers wordt landelijk ingezet op hervatting van de zorg voor niet-coronapatiënten die op de wachtlijst staan. Tegelijkertijd bestaat er nog altijd een torenhoge werkdruk bij het personeel, waarover beroepsvereniging V & VN al meerdere malen aan de bel trok. De huidige ic-capaciteit ligt nog altijd op 2400 bedden, waarvan er 500 voor niet-coronapatiënten zijn gereserveerd. Dit terwijl de normale ic-capaciteit 1150 is.

„Het is balanceren op een dun koord”, erkent Kuipers. „Aan de ene kant wil je het personeel wat ademruimte geven die nu langzaam zou kunnen ontstaan, tegelijkertijd wil je patiënten die dringend hulp nodig hebben niet te lang op de wachtlijst laten staan. We moeten dan ook echt een keuze gaan maken tussen wiens kwaal levensbedreigend is en wie iets langer kan wachten.” Daarom blijft ook Duitsland een interessante optie om coronapatiënten naar over te brengen, hoewel het aantal Nederlandse patiënten op de ic daar vrijdag stabiel bleef (52).

„We zijn blij, maar hopen dat deze daling nog wat gaat versnellen”, stelt LCPS-voorzitter Bas Leerink dan ook. Op hetzelfde moment dreigen er namelijk ook indirecte slachtoffers van corona te vallen. „We zien nog altijd dat veel minder mensen bij andere gezondheidsklachten naar de dokter gaan, blijkbaar uit angst hen te belasten of met het virus besmet te raken”, zegt Kuipers. „Het aantal niet-coronapatiënten op de ic ligt nu steeds tussen de 350 en 360, terwijl dat aantal normaal ergens rond de 800 schommelt. Maar als je kanker hebt, moet je niet wachten, dat verkleint je overlevingskans.”