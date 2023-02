Premium Het beste van De Telegraaf

’Er is een groep die niet de intentie heeft om er wat van te maken’ Bushaltes bij azc dicht na grote overlast: ’Iedereen weet wie het zijn’

'We snappen ook wel dat de goedwillenden hier onder lijden. Maar er is een grens, zegt een woordvoerder van Hermes.

BUDEL - Ergernis en woede rondom het asielzoekerscentrum in het Brabantse Budel. Busmaatschappij Hermes heeft de nabijgelegen bushalte tot nader order gesloten vanwege wangedrag van bewoners van het centrum. Chauffeurs worden bedreigd en bespuugd. Ook veel azc’ers balen van de situatie. „Het is gewoon een en dezelfde groep waar ook wij allemaal last van hebben, ook op het terrein van het azc zelf”, zegt een bewoner.