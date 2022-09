‘Nijhuis en Gözübüyük aangepakt door scheidsrechtersbaas’

Vanaf nu is er naast vrijdag ook op maandag een uitzending van Kick-off, de voetbalpodcast van de Telegraaf. En wederom zijn chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verweij en presentator Pim Sedee van de partij.Luister de voetbalpodcast Kick-off Oranje hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.Uiteraard komen de opvallendste momenten van de afgelopen speelronde in de Eredivisie aan bod. Driessen verbaast zich ook over de manier waarop Lionel Messi wordt aangepakt in de Franse competitie. ,,Hij is opgejaagd wild. In Spanje is het makkelijker voetballen en scoren. Dat laat Memphis Depay wel zien.’’Er wordt ook gebeld met Robin Jongmans, onze voetbalcorrespondent in Barcelona. Hij verklaart de ‘Memphismania’ nader.Natuurlijk gaat het ook over het Nederlands elftal, dat woensdag het WK-kwalificatieduel in Noorwegen speelt. Driessen pleit voor Justin Bijlow als eerste keeper, en Cody Gakpo als basisspeler.Verder komen alle opmerkelijke transferzaken aan bod. Denk aan Joey Veerman, die graag van SC Heerenveen naar AZ vertrekt, of de arbitragezaak rondom Volendam-talent Micky van de Ven. Verweij: ,,Van de Ven wordt vertegenwoordigd door Mino Raiola. En er wordt een keihard gevecht gespeeld.’’Ook in de podcast Kick-off: Welke spits haalt Feyenoord, en wat is de toekomst van Mohamed Ihattaren?

