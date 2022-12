Premium Het beste van De Telegraaf

Universiteiten blijven buitenlandse studenten werven, ondanks negatief advies en woningtekort

Amsterdam - Ondanks zorgen over de forse toename van internationale studenten en de verhoogde druk op de woningmarkt, proberen universiteiten en hogescholen nog steeds om studenten vanuit de hele wereld hierheen te lokken. Studeren in Nederland is betaalbaar, hoogwaardig en gezellig, zo krijgen internationale studenten te horen op voorlichtingsbeurzen over de hele wereld. Waarom hengelen Nederlandse onderwijsinstellingen nog steeds naar buitenlandse studenten, terwijl ze zich tegelijkertijd openlijk zorgen maken over het tekort aan huisvesting?