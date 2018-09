Japanse ’zwarte weduwe’ krijgt doodstraf

De zeventigjarige Chisako Kakehi, die in Japanse media de ’zwarte weduwe’ wordt genoemd, zou de mannen cyanide hebben laten drinken en het verzekeringsgeld hebben opgestreken.

Volgens de verdediging was er geen fysiek bewijs voor haar betrokkenheid bij de dood van de mannen en was ze bovendien al aan het dementeren toen de moorden plaatsvonden. De rechter noemde die echter „gruwelijke misdrijven.” „De doodstraf is onvermijdelijk, zelfs als dementie en andere factoren erbij worden betrokken”, citeert The Japan Times de rechter.