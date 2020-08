Vrouw (21) valt door epileptische aanval op spoor, stel trekt haar voor trein weg

Volgens de moeder van de vrouw kan ze zich niets meer van het voorval herinneren. „Ze vindt ook dat er te veel ophef over gemaakt wordt. Ze heeft ook niet door hoe gevaarlijk de situatie is geweest.” Op een paar zere knieën na gaat het goed met haar.

Het waren Asscher Hofstede (24) en zijn vriendin Brigita Brkić (20) die op het station het leven van de vrouw redden. Terwijl de spoorbomen dicht gingen, hoorden ze een geluid en zagen ze haar op het spoor vallen. „Zonder elkaar aan te kijken zijn we gelijk gesprongen en hebben haar aan haar benen van het spoor getrokken”, zo vertelt Brigita aan Omroep Gelderland. Ze hadden niet door hoe dicht de trein al bij ze was. „Het was iets van twee of drie seconden, maar dat hebben anderen verteld”, aldus Asscher.

De trein maakte vervolgens een noodstop, in het voertuig bleken drie studenten geneeskunde te zitten die te hulp schoten. „Ik had wel door dat het om een epileptische aanval ging. Je wilt dan meer helpen, maar ik kon haar alleen geruststellen.”

De moeder van de vrouw noemt de twee „helden”, maar daar denken Asscher en Brigita zelf anders over. „Dat doe je gewoon. We zijn blij dat we konden helpen.”