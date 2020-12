Zeker honderd trekkers blokkeren distributiecentrum Jumbo in Breda

„Wij blijven hier staan totdat iemand naar buiten komt om met ons te praten”, aldus de boer in gesprek met Omroep Brabant. Volgens de demonstrant blijven de medewerkers van Jumbo vooralsnog binnen. De boeren zeggen dat ze alleen vrachtwagens tegenhouden en dat personenauto’s er gewoon langs kunnen.

Een demonstratie bij een distributiecentrum in Veghel zou zijn gestaakt na bemiddelend optreden van de politie, meldt BN DeStem.

Boos

De boeren eisen dat de supermarkten hogere prijzen gaan betalen voor hun producten. Zijn zijn ook boos over een akkoord dat het kabinet sloot met de oppositie over de stikstofwet. Ze noemen de aangescherpte doelen, een halvering van de stikstofuitstoot in 2035, onhaalbaar.

Farmers Defence Force

De actiegroep Farmers Defence Force (FDF) zei zondag op de website dat het boeren afraadt om actie te voeren bij leden van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), zoals Jumbo. „FDF wil niet dat demonstranten persoonlijk het risico lopen om door CBL of haar leden te worden aangesproken tot vergoeding van eventuele schade.” Woordvoerders van FDF en Agractie wisten maandagochtend niets af van de actie in Breda.