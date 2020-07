Koeien veroorzaken nachtelijke file op A28

Ⓒ Instagram wijkagent Jean Louis Becker

Staphorst - Een groepje van zo’n vijftien koeien heeft in de nacht van zondag op maandag de A28 onveilig gemaakt door een wandelingetje over de snelweg te wagen. Wijkagent Jean Louis Becker had er z’n handen vol aan. „Dames u staat op de A28, dat lijkt mij niet handig”, zegt hij in een video op Instagram. De dames lijken niet onder de indruk.