Trump wil terug naar Twitter en Facebook

Nu de race voor het Witte Huis nadert, is de ex-president klaar om opnieuw enkele van de grootste en meest invloedrijke sociale mediaplatforms te gebruiken. Er zou officieel een aanvraag ingediend zijn bij het moederbedrijf van Facebook, Meta, om het account van Trump opnieuw open te stellen.

Facebook

„Wij geloven dat het verbod op het account van president Trump op Facebook het publieke discours dramatisch heeft verstoord en geremd”, aldus de Trump-campagne in een brief aan Meta die door NBC kon worden ingekeken. Er werd door de mensen die dicht bij Trump staan aanvankelijk gevreesd voor een rechtszaak, maar zo ver komt het dus niet. Trumps achterban zou zich eerder richten op de waarde van de vrije meningsuiting en verzoekt daarom Meta om de „snelle terugkeer van de voormalige president op het platform te bespreken.”

Een woordvoerder van Meta vertelde aan NBC dat ze „komende weken een beslissing zullen aankondigen die in lijn is met het uitgestippelde proces.” Trump werd zowel van Facebook als van Twitter verbannen op 7 januari 2021, de dag na de rellen in het Capitool. Facebook koos voor een tijdelijk verbod dat na twee jaar, op 7 januari 2023, herzien zou worden. Het verbod van Twitter was permanent, maar Elon Musk herstelde het account op 19 november nadat hij het platform had gekocht. Tot nu toe heeft Trump echter nog niets getweet.