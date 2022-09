Eén van verdachten steekpartijen Canada dood gevonden, broer nog voortvluchtig

De broers Damien en Myles Sanderson. Ⓒ Politie Canada

OTTAWA - Eén van de verdachten van de steekpartijen in Canada waarbij 10 doden en zeker 19 gewonden vielen, is dood gevonden. Dat meldt de Canadese politie. Het lichaam van Damien Sanderson is bij het dorp James Smith Cree Nation aangetroffen met verwondingen, maar een doodsoorzaak is nog niet vastgesteld. De andere verdachte Myles Sanderson is nog voortvluchtig.