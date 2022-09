Verdachte dodelijke steekpartijen Canada dood aangetroffen

De andere verdachte, zijn broer, is volgens de politie nog steeds op de vlucht en zou mogelijk gewond zijn. Blackmore liet weten dat de omgekomen verdachte „mogelijk” door zijn 30-jarige broer is vermoord. Volgens haar is de man „gewapend en gevaarlijk” en heeft hij een flink strafblad. Ze roept mensen op hem niet zelf te benaderen maar de politie in te schakelen als ze hem zien.

Bij de steekincidenten die zondag gebeurden in dorpjes op het platteland van de provincie Saskatchewan zijn tien mensen om het leven gekomen en minstens achttien anderen gewond geraakt, heeft de politie maandag bekendgemaakt. Onder de doden zijn onder meer een moeder van twee kinderen en een 77-jarige weduwnaar. Het gaat om een van de dodelijkste incidenten in de recente geschiedenis van het land. Met de dood van de verdachte en de mogelijke verwonding van zijn broer staat het aantal slachtoffers volgens Blackmore op elf doden en negentien gewonden.

Steun regering

De Canadese premier Justin Trudeau noemde de steekpartijen „schokkend en hartverscheurend” en zegt gesproken te hebben met de bestuurders van James Smith Cree Nation en premier Scott Moe van Saskatchewan om steun van de regering toe te zeggen.

De politie liet eerder weten dat sommige slachtoffers een gericht doelwit leken bij de aanvallen, terwijl anderen willekeurig gekozen zouden zijn. De aanvallen vonden plaats in James Smith Cree Nation en in Weldon. De politie zegt onderzoek te doen op dertien plaatsen delict. Zij heeft de twee verdachten geïdentificeerd en hun namen en foto’s vrijgegeven. Ze zouden gevlucht zijn in een zwarte Nissan Rogue en 30 en 31 jaar oud zijn.