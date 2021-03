Eerste lentestorm raast over Nederland: windstoten tot 110 km per uur

Volg hier het laatste nieuws omtrent de storm die donderdag over Nederland trekt.

De harde windvlagen kunnen schade aan gebouwen en bomen toebrengen en hinder voor het verkeer opleveren, zeker in de kustgebieden. Het KNMI heeft voor donderdag voor het hele land code geel afgekondigd.

Volgens Weer.nl ligt het hoogtepunt rond het middaguur. Aan zee is de wind stormachtig (windkracht 8) en aan de Noord-Hollandse kust, het Waddengebied en mogelijk het IJsselmeer zelfs windkracht 9, storm dus. In het hele kustgebied komen windstoten met snelheden tot 110 kilometer per uur voor, in het binnenland is dat tot 90 kilometer per uur. Lokaal kan er een bui vallen, vooral ’s middags.

In de loop van donderdagmiddag neemt de wind langzaam weer af, maar aan de kust blijft het onstuimig. Het blijft tot en met maandag flink waaien en regenen, zeker aan zee staat er een krachtige wind.

Op de Vilniusstraat in Den Haag is woensdagavond 10 maart een deel van de gevel van een woning ingestort.

Gevel woning ingestort

Door de storm is een gevel van een Haagse woning aan de Vilniusstraat ingestort. In de straat ligt flink wat stenen puin. De brandweer is ter plaatse en heeft de hulp ingeroepen van een hoogwerker.

Bekijk ook: Dit is waarom veel mensen onrustig worden als het hard waait

Vaccinatielocaties sluiten deuren

Door de voorspelde storm zijn coronavaccinatielocaties van de GGD in Alkmaar en Middenmeer donderdag 11 maart gesloten. „Er wordt windkracht 8 verwacht dus is besloten dat onze tenten tijdelijk op slot gaan”, aldus GGD-directeur Edward John Paulina.

,,In principe wordt geprobeerd afspraken naar Den Helder te verplaatsen, anders krijgen mensen die langs hadden zullen komen een nieuwe afspraak.’’

Tips of beelden? Stuur ze naar onze WhatsApp-tiplijn: +31613650952.