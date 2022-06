Jongen (10) overleden nadat zware regenval hem meesleurt in kanaal

De jongen werd maandagavond meegesleurd in het water. Twee mannen (34 en 37) sprongen de jongen achterna in een poging om hem te redden, maar werden ook meegesleurd. De autoriteiten hebben nog geen informatie bekendgemaakt over de identiteit van de slachtoffers, maar volgens getuigen ging het om de vader van de jongen en een ander familielid.

Het lichaam van de jongen werd later teruggevonden in een nabijgelegen rivier. „Dit is een vreselijke dag”, zei brandweercommandant Aaron Lipski. „Maar het wordt voor niemand zo vreselijk als voor de familie van de jongen.”