’Moria was een hogedrukpan die elk moment kon ontploffen’

Vluchtelingen slapen op straat als gevolg van de brand die het migrantenkamp Moria op Lesbos in de as legde. Ⓒ REUTERS

Lesbos - Een enorme vuurzee heeft het grootste migrantenkamp van Griekenland op het eiland Lesbos in de as gelegd. Bij de brand, die hoogstwaarschijnlijk is aangestoken, is niemand gewond geraakt, maar de twaalf- tot dertienduizend in paniek gevluchte migranten moeten nu op straat slapen en hebben veel van hun al schamele bezittingen verloren.