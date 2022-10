Overleden vrouw Rotterdam (47) sprong zelf uit woning toen vriend mes pakte

In de ogen van het OM zag het slachtoffer op 22 juli geen andere uitweg om te ontsnappen, omdat ze vlak ervoor met een stanleymes in haar nek was gestoken door haar vriend Shailesh B. (51). Ook zou hij met beide handen haar keel hebben dichtgeknepen. Toen het lemmet van het stanleymes afbrak en B. een ander mes ging halen, zou de vrouw in paniek uit het raam zijn gesprongen. De voordeur van de woning was door B. op slot gedraaid.

Moord of doodslag

Na haar val overleed de vrouw op straat vanwege de verwondingen aan haar hoofd. Volgens de officier van justitie is B. daarmee schuldig aan een poging tot moord of doodslag. „Het slachtoffer zag geen andere uitweg dan te springen”, zei de aanklager. „Het verwijt is dat hij haar in positie bracht dat ze sprong, is gevallen en om het leven kwam.”

Het OM ziet daarnaast „meerdere aanwijzingen” dat B. van plan was om zijn vriendin om het leven te brengen. Behalve het op slot draaien van de voordeur zou dat de aanschaf zijn geweest van het stanleymes, een week voor het drama.

De advocaat van B. zinspeelde op vrijspraak voor de zwaarste aanklacht. Zij stelde dat het „snijden in de hals met het Stanleymes niet heeft geleid tot de dood.” „Hoe treurig het geval ook is, dat is geen voltooide doodslag.” De raadsvrouw bestreed dat er voor het slachtoffer „geen andere uitweg was dan uit het raam te springen.”

De vrouw en B. kregen drie jaar geleden een relatie, toen ze elkaar leerden kennen tijdens een vakantie in Suriname. B. verhuisde daarop naar Nederland en trok bij haar in.

Hoewel het OM daarvoor te weinig bewijs ziet, blijven nabestaanden van het slachtoffer ervan overtuigd dat B. haar zelf duwde. „Hoe dan ook, hij heeft zijn doel bereikt: haar dood”, zeiden ze.

Het inhoudelijke proces wordt op 5 januari gehouden. B. blijft tot die datum vastzitten. Een verzoek van de advocaat om hem voorlopig vrij te laten, werd door de rechters afgewezen.

Vrouwenmoord is een groot probleem in Nederland. In de podcast De Zaak Ontleed legt rechtbankverslaggever Saskia Belleman uit waarom femicide zo weinig aandacht krijgt: