Terreurverdachte islamitische stichtingen vast

Het Openbaar Ministerie (OM) maakte bekend dat de twee verdachten zich dinsdag zelf hebben gemeld op het politiebureau in Venlo, na een verzoek daartoe van de politie. Volgens een woordvoerder van het OM gaat het om twee bestuurders van de stichtingen. Beide organisaties zijn gelieerd aan de Al Houda-moskee in Geleen. De twee mannen komen ook uit die plaats.

Witwaspraktijken

De aanhouding volgt in een langlopend onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken bij de Stichting Islamitisch Centrum Westelijke Mijnstreek en Stichting BabyCare. Deze laatste stichting noemt zich een islamitische hulporganisatie.

Het onderzoek is begonnen in 2015 naar aanleiding van meldingen van verdachte transacties bij de stichtingen. In februari van dit jaar volgden doorzoekingen op veertien locaties in Limburg, onder meer in de Geleense moskee. Daarbij werd niemand aangehouden. Wel zijn toen computers en administratie in beslag genomen om de geldstromen te kunnen onderzoeken.

Het onderzoek gaat verder maar het OM wil daar verder geen mededelingen over doen.