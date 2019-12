Vader dode baby wilde niet naar huisarts

Hij wilde pas de volgende dag gaan. Dat was uiteindelijk te laat. De verdachte zou het kind even daarvoor zodanig hebben mishandeld dat het overleed. In de kinderkamer heeft de politie heel veel bloedspetters gevonden, vertelde de rechter bij het doornemen van het dossier. Volgens sectie overleed de baby door geweld van buitenaf of hevig schudden. Het kindje had onder meer een bloeduitstorting onder het hersenvlies en een gescheurde tongriem. Van den B. wordt beschuldigd van doodslag.

De ouders stonden onder begeleiding van een jeugdzorginstelling. Ze hadden veel problemen. Ze gebruikten drugs en de vader was al eens veroordeeld vanwege huiselijk geweld.

De rechtszaak, waarvoor vier dagen zijn uitgetrokken, begon maandag emotioneel. Zowel de vader als de moeder van de baby huilde veelvuldig. Door de emoties reageerde Van den B. soms ook wat agressief naar de rechter, die de verschillende beschuldigingen doornam. „Ik zit al twee jaar onterecht vast, iedereen wijst maar met vingertjes.”

De rechtbank behandelt maandag de feiten, daarna komen de deskundigen aan het woord. De persoonlijke omstandigheden van Van den B. staan dinsdag op de planning, gevolgd door de strafeis van het Openbaar Ministerie. De advocaat van de verdachte houdt donderdag zijn pleidooi, vrijdag is een reservedag.