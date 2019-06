Aanhoudingen na steekpartij op schoolplein

Na het gevecht, waarschijnlijk veroorzaakt door rivaliteit tussen zeker twee middelbare scholen uit de regio, heeft een speciaal team van de politie de verdachten geïdentificeerd en thuis aangehouden. Het gaat om twee jongens van 16 en een 17-jarige jongen, allen uite Capelle aan den IJssel. De politie meldt dat meer aanhoudingen niet worden uitgesloten.

Een dag eerder was er ook al een vechtpartij op het schoolplein, die volgens de politie gerelateerd is aan het steekincident. De betrokkenen zouden in het bezit zijn van pepperspray, messen en een vuurwapen.

