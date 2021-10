’Belgische vrouw (27) verkracht na avondje uit in Madrid’

Binnenland

Pakketbezorgster (24) zet gijzeling in scène om mega dure keukenkranen te stelen

Bij een ’nep-ontvoering’ van een 24-jarige pakketbezorgster in Heerhugowaard zijn een tiental keukenkranen van het merk Quookers buitgemaakt, meldt de politie dinsdag. De prijzen hiervan kunnen oplopen tot 2.000 euro per stuk. De vrouw zat zelf in het complot. Ze is vorige maand aangehouden.