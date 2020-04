’Teken van leven van Noord-Koreaanse dictator Kim’

De staatsmedia hadden tot nu toe gezwegen na hevige speculaties over de verslechterde gezondheidstoestand van Kim. Zuid-Koreaanse media meldden eerder deze week dat Kim met zijn gezondheid kampt na een medische behandeling voor hart- en vaatziekten vorige week. De Verenigde Staten, ooit de aartsvijand van het communistische land, lieten weten de situatie nauwgezet in de gaten te houden. President Donald Trump zei niet te weten hoe Kim er al dan niet aan toe is. „Ik hoop dat het goed met hem gaat. We horen wel hoe het met hem is.”

Volgens een overgelopen Noord-Koreaanse diplomaat zijn de staatsmedia er normaal gesproken snel bij zijn om geruchten de kop in te drukken. Iedere keer als er twijfels zijn over Kim, onderneemt Noord-Korea binnen enkele dagen actie om aan te tonen dat hij levend en gezond is, aldus de diplomaat.

Optredens uit archief

De staatsmedia in Noord-Korea kwamen woensdag met berichten over de prestaties van Kim en gebruikten daarbij oudere of ongedateerde uitspraken van de leider over bijvoorbeeld de economie. Staatszender KCNA en de krant Rodong Sinmun maakten beide geen melding over de gezondheidstoestand van Kim.