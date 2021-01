’Ministers VS bespreken afzetten Trump na aanval op Capitool’

Vooralsnog gaat het om verkennende gesprekken over het al dan niet afzetten van president Trump. Of er genoeg kabinetsleden aanwezig zijn en achter een afzettingsprocedure staan, is nog onduidelijk. Volgens de bron van CNN zijn enkele senatoren ingelicht over de gesprekken om Trump uit zijn ambt te zetten.

Trump, die over twee weken het Witte Huis moet verlaten, kan onder het 25e amendement van de Amerikaanse grondwet snel worden afgezet door vicepresident Mike Pence en de andere leden van het kabinet. Tot voor kort was dat ondenkbaar, maar inmiddels staan Pence en Trump lijnrecht tegenover elkaar nadat de vicepresident weigerde om het vaststellen van de verkiezingsuitslag door het Congres te saboteren, zoals Trump van hem vroeg.

De roep om het 25e amendement toe te passen is woensdag steeds luider gaan klinken. Onder anderen oud-ministers en de National Association of Manufacturers, die duizenden grote Amerikaanse bedrijven vertegenwoordigt, hebben voorgesteld dat Trump onder die procedure uit zijn ambt moet worden gezet.

Inmiddels hebben ook leden van de commissie voor juridische zaken van het Huis van Afgevaardigden bij Pence aangedrongen om Trump zo snel mogelijk uit zijn ambt te zetten. „Zelfs in zijn videoboodschap vanmiddag heeft president Trump getoond dat hij niet mentaal gezond is en niet in staat is om de verkiezingsuitslag van de verkiezingen van 2020 te verwerken en te accepteren”, staat in een verklaring van de commissieleden.

„President Trumps bereidheid om aan te zetten tot geweld en maatschappelijke onrust om de verkiezingsuitslag ongedaan te maken met geweld, voldoet duidelijk aan deze standaard. Net als zijn recente tweets, die Twitter inmiddels heeft verwijderd, waarin hij zegt dat de verkiezingen zijn ’gestolen’ en dat de rellen van vandaag ’de dingen zijn die gebeuren’.”