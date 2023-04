Advocaat Inez Weski gearresteerd, verdacht van deelname aan criminele organisatie

Video

D66-Kamerlid haalt uit naar Van Haga: ‘Dit gedrag moeten we niet normaal gaan vinden’

Tijdens het debat over het falen van beveiliging van mensen rondom een kroongetuige dient Farid Azarkan (DENK) een motie van wantrouwen in tegen minister Yesilgoz. De motie wordt mede-ondertekend door Wybren van Haga. Dat stoot Joost Sneller (D66) tegen het verkeerde been.