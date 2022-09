Leger functioneert alleen met een goede logistiek

Premium Columns

Russisch veto staat oplossing in de weg

Aan de fitheid van de 77-jarige Verenigde Naties wordt getwijfeld. Wereldleiders kwamen deze week weer massaal naar het hoofdkwartier in New York, maar aan de kerntaak – oorlogen voorkomen en oplossen – kwam men niet toe. Wereldvrede is ver weg (en niet alleen in Oekraïne).