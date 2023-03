Onder de paraplu naar het stembureau: mogelijk winterse buien op verkiezingsdag

Hoewel de wind een stuk minder tekeer gaat dan maandag is het dinsdag met een graad of 9 wel een stukje kouder. Vooral in het oosten valt nog wat regen, vanuit het westen wordt het droger met af en toe zon. Dinsdagavond koelt het snel af richting het vriespunt en trekken er mogelijk winterse buien over het land met kans op natte sneeuw en hagel. Tussendoor zijn er opklaringen en kan het gaan vriezen. Hierdoor kan het plaatselijk glad worden. Wie vroeg naar het stembureau gaat, doet er goed aan een paraplu mee te nemen: de winterse buien houden namelijk aan tot woensdagochtend.

Later wordt het op steeds meer plaatsen droog en gaat de zon meer schijnen, maar met 7 tot 9 graden wordt het helaas niet warm.