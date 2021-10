Colombia onderschept 2 ton aan cocaïne met bestemming Rotterdam

Bekijk ook: Douane vindt 930 kilo cocaïne tussen gebruikt frituurvet uit Curaçao

De drugs zijn onderschept in de Colombiaanse havenstad Cartagena. Daar en in de Duitse havenstad Hamburg werd met hulp van de Duitse autoriteiten onlangs ook al in totaal 400 kilo aan cocaïne onderschept.

Colombia is de grootste cocaïneproducent ter wereld, met Peru en Bolivia op de tweede en derde plek. De Rotterdamse haven staat bekend als een belangrijke smokkelplek om drugs Europa in te krijgen. Donderdag werd daar 930 kilo cocaïne in een container met gebruikt frituurvet onderschept. En dinsdag ging het om een partij cocaïne van 529 kilo.