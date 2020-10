Amsterdamse viswinkel haalt gelijk, maar moet deuren sluiten

Ondanks de juridische overwinning zullen ondernemers Pepijn, Fons en Fleur (vlnr) de zaak dichtdoen. Ⓒ Foto Ronald Bakker

AMSTERDAM - Van onze verslaggevers De gemeente Amsterdam heeft een pijnlijke nederlaag geleden in haar strijd tegen viswinkel The Seafood Shop. De Raad van State (RvS) heeft de viswinkel in het gelijk gesteld.