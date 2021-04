Pro-Palestijnse Damdemonstrant voor de rechter om kakkerlakkenvlag

Michael Jacobs, kind van Holocaustoverlevenden, vindt de bewerkte vlag onversneden antisemitisme en deed aangifte. „Daarmee wil je zeggen: de Joden zijn slechte mensen, ongedierte dat verdelgd moet worden. Het is een oproep tot geweld.”

Vijftig keer eerder klopte Jacobs bij de politie aan vanwege vermeend antisemitisme bij de wekelijkse anti-Israëldemonstraties op de Dam. En vijftig keer maakte het Openbaar Ministerie geen zaak van zijn klacht. Protesteren tegen de Israëlische politiek valt tenslotte onder de vrijheid van meningsuiting.

Een foto van de bewuste ’kakkerlakkenvlag’. Ⓒ Michael Jacobs

Nu onderneemt justitie toch actie. Met een kakkerlakkenvlag worden Israëliërs als bevolkingsgroep gediscrimineerd, vindt ook het OM. Dat geldt ook voor een vlag waar de Davidsster half door een swastika is vervangen. Een veroordeling voor groepsbelediging ligt regelrecht in lijn met de ’minder, minder Marokkanen’-uitspraken van Geert Wilders, meent ook advocaat Ronnie Eisenmann die Jacobs bijstaat. Het hof stelde in de Wilders-zaak dat er sprake is van groepsbelediging als de eigenwaarde wordt aangetast van een ras of bevolkingsgroep. Eisenman vraagt de rechter om de demonstrant een boete op te leggen en een schadevergoeding te betalen aan Jacobs.

’Grens overschreden’

De vlag had ook de aandacht van de gemeenteraad getrokken. „De grens van vrije meningsuiting is hier overschreden”, meende CDA’er Diederik Boomsma.

Verdachte is Robbert-Willem van Norren, een bekende verschijning op de Dam. Al jaren protesteert hij in zijn scootmobiel tegen wat hij ziet als de onderdrukking en mishandeling van de Palestijnen door Israël. Regelmatig ontstaan daarbij discussies tussen voor- en tegenstanders, of ruzies waarbij het af en toe tot duw- en trekwerk komt.

Norren verklaarde eerder bij de politie dat hij de afbeelding van de vlag van internet heeft geplukt. Hij zegt dat hij opkomt voor de Palestijnse zaak. „Ik kom op voor de Palestijnen. Ik wil iemand een fuck-you geven. Als je mij shit geeft, krijg je van mij shit terug.” Hij zegt geen hekel te hebben aan Joden, alleen aan het Israëlische beleid tegen de Palestijnen.

„Ze zijn mij als een ’lastige Jood”’, zegt Jacobs. „Maar ik hoor tot de tweede generatie Holocaust-slachtoffers, wij leven nog dagelijks met de pijn die we van onze ouders hebben geërfd. ’Hamas, Joden aan het gas’, ’k-Joden’, je went er bijna aan in Nederland, maar het zien van die kakkerlakkenvlag was een enorme schok. Denk ook aan Israëlische toeristen die naar Nederland komen omdat ze denken dat dit een tolerant land is. Het is een grote doorbraak dat het OM nu op eigen initiatief tot vervolging overgaat.”